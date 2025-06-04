Труп 73-летней женщины с рублеными ранами нашли в пакете в московской квартире

В Москве в одной из квартир нашли труп пенсионерки с кляпом во рту

Сотрудники столичного Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 73-летней женщины с рубленными ранами и в пакете в одной из квартир жилого дома на улице Строителей, говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, тело пенсионерки с насильственными следами смерти нашли 4 июля. Злоумышленник нанес женщине многочисленные повреждения головы. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«Следователи и криминалисты столичного СК продолжают работу на месте происшествия. Выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении столичного СУ СКР.

На опубликованном фото видно, что убийство произошло в гостиной комнате, где стоял круглый стол, два кресла, большой шкаф с ящиками, в которых стояла посуда, книги и другая макулатура. Примечательно, у трупа во рту был кляп. Что именно произошло в квартире, следователям только предстоит выяснить.