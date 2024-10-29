«Трогает за животик»: странный мальчик терроризирует беременных женщин в Балашихе

Странный мальчик своим поведением переполошил подмосковную Балашиху. Подросток, которому на вид 13-14 лет, регулярно стал появляться у женской консультации в микрорайоне Железнодорожный — он угощает беременных женщин неизвестной едой и пытается трогать животы. Корреспондент РИАМО разобрался в этой пугающей истории.

Последние месяцы в подмосковной Балашихе развивается необычная история, которая вышла за рамки обсуждений в районных чатах и каналов в соцсетях. Огромное множество сообщений стало поступать о мальчике, который пристает к беременным женщинам на улице и пытается трогать их за животы.

Такие сообщения начали появляться в сентябре в районных сообществах. Женщины, столкнувшиеся со странным мальчиком, предупреждали других людей. Кто-то писал в обсуждениях, что это мелочь, которой не стоит придавать внимания. Другие же, напротив, видели в этом угрозу. Некоторые переживали за безопасность самого мальчика. Как выяснил корреспондент РИАМО, многие жительницы Балашихи сталкивались с подозрительным подростком.

Маленький сталкер

Анастасия рассказала РИАМО, что в конце сентября возвращалась домой из женской консультации. Она шла по Саввинскому шоссе и говорила по телефону, как вдруг дорогу ей перебежал мальчик лет 13 и спрятался за кустом.

«В какой-то момент он выпрыгнул из кустов, протянул мне руку и сказал „привет!“. Я немного испугалась, по нему было видно, что он с какими-то особенностями развития. Ответила ему, что разговариваю по телефону, на что он тихо сказал, что подождет, пока я поговорю. Я ему сказала, что долго буду разговаривать и пошла дальше домой. Он шел всю дорогу со мной, точнее, немного впереди меня, периодически следя, куда я поворачиваю. Дойдя до подъезда, я положила трубку телефона. Этот мальчик подбежал ко мне, протянул руку со словами „пока“. Я, не пожимая руки, ответила „пока“ и стала заходить в подъезд. Но он стал подходить ближе ко мне и тянуть руки к животу, стараясь до него дотянуться и потрогать. Я очень испугалась и начала закрывать подъездную дверь, чтоб она быстрее захлопнулась. Но мальчик не убирал руки, пытался нащупать мой живот, но и в подъезд не пытался зайти. В какой-то момент я испугалась, что могу прижать ребенку руки, так как тянула дверь, и ударила по его рукам, чтоб он их убрал, и я смогла захлопнуть дверь. Когда пришла домой, еще около часа приходила в себя», — вспоминает Анастасия.

На следующий день наша собеседница снова встретила странного мальчика — он вновь прятался за кустами. Сказав «привет!», он подошел к Анастасии и протянул ей печенье. От угощения девушка отказалась, мальчик сам съел печенье и снова попытался потрогать ее за живот. Анастасия одернула его руки и громким голосом попросила не делать этого.

«Он испугался моего тона, отпрыгнул от меня и сказал, что все понял, что не будет трогать, если я пообещаю, что мы еще встретимся. Я ему пообещала и сказала уйти. Он ушел, а я стала ходить другой дорогой и больше его не видела», — рассказала женщина.

Он просто больной

Жительница Балашихи Ольга заявила, что тоже встретила странного мальчика. Она вспоминает, что в руке он нес бумажный стаканчик. Мальчик спросил Ольгу, беременна ли она, на что она ответила «нет». Потом наша собеседница прочла в районных сообществах, что многие жалуются на этого подростка.

«Этот мальчик подходил ко мне, когда я была на 9-м месяце, хотел потрогать живот. Я ему сказала, что не нужно ко мне подходить, и он сказал, что тогда он просто пойдет домой. И уходя, словно разрешение спрашивал у меня, можно ли ему идти домой. Угроз от него никаких не было, на мой взгляд, он безобиден и просто болен», — рассказала Евгения.

Екатерина сообщила, что вечером в октябре она возвращалась домой, внезапно к ней подбежал мальчик и спросил, беременна ли она. Екатерина ответила отрицательно, на что мальчик извинился и убежал.

Причины странного поведения

Все собеседницы РИАМО заявили, что ребенок не проявлял агрессии, но своими поступками сильно их напугал. С вопросом о том, в чем может быть причина такого поведения, корреспондент агентства обратился к кандидату психологических наук, психотерапевту, специалисту в области работы с психотравмой и ее последствиями Татьяне Галич.

«Это очень похоже на психическое отклонение. Есть маниакальная тенденция на внимание к беременным женщинам, хочется вступать с ними взаимодействие. Это очень нездоровое и опасное поведение, скорее всего, тут можно заподозрить, что интерес к беременным сопряжен с умственной отсталостью. Очень часто именно люди, у которых есть разные степени умственной отсталости, ведут себя инфантильно. Внутри это 5-6 летний ребенок, которому хочется подойти и потрогать живот беременной», — считает Галич.

Она не исключает, что у этого ребенка может психотравма, связанная с беременностью его матери или рождением братьев и сестер. В данной ситуации Галич советует вступать в разговоры с такими людьми и четко дать понять, что вы не хотите идти на контакт.

Адвокат Вадим Багатурия усматривает в поведении мальчика мелкое хулиганство. Он добавил, что эту проблему можно решить полицейскими патрулями. Он отметил, что обеспокоенным гражданам стоит обращаться в правоохранительные органы.