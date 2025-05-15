Трое злоумышленников похитили жителя Подольска и вымогали у него 5 млн рублей

В подмосковном Подольске задержали троих человек. Им скоро предъявят обвинение в похищении местного жителя и вымогательстве 5 млн рублей, открыто уголовное дело по п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 14 мая около 15:00 на улице Большая Серпуховская: трое мужчин подошли к знакомому, схватили его и запихнули в автомобиль. Там на жертву надели наручники и начали требовать заплатить 5 млн рублей.

После этого фигуранты ударили мужчину по голове и отвезли в лес. Затем они достали пистолет и начали угрожать оружием.

В один момент потерпевший смог открыть дверь машины, где его держали, и выбежать к дороге. По ней проезжала машина ППС. Полицейские увидели, что мужчина в наручниках, и сразу же пресекли преступные действия подозреваемых.

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение. Еще им планируют избрать меру пресечения.