Трое взрослых и ребенок сгорели в центре Петербурга

Взрослые и ребенок сгорели в квартире в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошел пожар в одной из квартир. В результате возгорания, предварительно, погибли трое взрослых и один несовершеннолетний, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Пламя вспыхнуло в квартире дома на 5-й Советской улице. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование находится на личном контроле у прокурора Центрального района Петербурга Юрия Сулицкого. Он также дал указания найти родственников погибших и выяснить, что привело к крупному пожару.

Ранее пожар произошел в Брянске. В результате ЧП погибли отец и двое его детей 2 и 11 лет. Мать несовершеннолетних доставили в больницу с ожогами, ей удалось выжить.