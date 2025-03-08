Трое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в магазине Чечни

В чеченском городе Аргун на улице Дудаева произошел взрыв в магазине строительных материалов. В итоге пострадали три взрослых человека и ребенок, пишет РЕН ТВ .

Предварительно установлено, что в помещении взорвалась газовоздушная смесь. К счастью, взрыв обошелся без возгорания и серьезных разрушений конструкций здания.

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим, включая одного несовершеннолетнего.

В настоящее время компетентные органы выясняют все обстоятельства случившегося в торговой точке. Дополнительная информация о состоянии пострадавших и причинах взрыва пока не раскрывается.