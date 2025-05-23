Трое украли «золотой песок» более чем на 400 млн рублей в Красноярском крае

Трое мужчин украли концентрат, в котором содержится золото, на сумму более 400 млн рублей. Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю вместе с коллегами из ГУЭБиПК МВД, ФСБ и службы безопасности золотодобывающего предприятия задержали предполагаемых преступников, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Два сотрудника организации в населенном пункте Еруда в Северо-Енисейском районе Красноярского края вместе со знакомым украли около 60 килограммов золотосодержащего концентрата. Это примерно 50 килограмм чистого золота.

Затем злоумышленники погрузили концентрат в машину и отвезли его в населенный пункт Гляден в Емельяновском районе и спрятали в доме. «Золотой песок» находился в коробке из-под инструментов. Было нарушено законодательство в области недропользования и оборота драгметаллов. Сумма ущерба составила 434 млн рублей.

Мужчин подозревают в воровстве и других предметов. Они, предположительно, похищали с предприятия монтажные, слесарные инструменты, светильники и другое оборудование. Цена похищенного равна 7,8 млн рублей.

Правоохранители задержали предполагаемых преступников. У них изъяли «золотой песок» и другое украденное. Злоумышленники хотели продать добытый концентрат.

В отношении задержанных открыты уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой в особом крупном размере»), части 5 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).