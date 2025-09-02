Трое подростков пытались заложить взрывчатку у проходной предприятия в Ижевске

Завершено расследование в отношении трех несовершеннолетних жителей Удмуртской Республики. Подростки 15, 16 и 17 лет обвиняются в покушении на теракт по заказу украинских спецслужб, сообщает пресс-служба СК РФ.

По словам официального представителя Следкома Светланы Петренко, в минувшем июле подростки в поисках быстрого заработка через популярный мессенджер вышли на представителя спецслужб Украины. Им поручили совершить взрыв на объекте ОПК в Ижевске.

Двум фигурантам было передано самодельное взрывное устройство. В августе при попытке заложить его у проходной предприятия подростки были задержаны оперативниками ФСБ.

В рамках следственных действий подростки рассказали, как забирали взрывчатку, и показали, где ее хранили. Суд заключил под стражу всех обвиняемых.