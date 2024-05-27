Трое мужчин в Подмосковье получили 11 лет колонии за похищение и вымогательство

В Ногинске суд признал виновными и приговорил к 11 годам тюремного заключения троих местных жителей за похищение мужчины и вымогательство у него денежных средств, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

10 июля прошлого года в микрорайоне Светлый города Электроугли трое осужденных из-за ранее возникшего конфликта решили похитить своего знакомого. Они обманным путем увезли потерпевшего на автомобиле, а затем насильно удерживали и вымогали 1,5 млн рублей.

В какой-то момент мужчине удалось сбежать, и он обратился в полицию. При этом злоумышленники продолжили вымогать деньги с помощью СМС-сообщений. В августе 2023 года при передаче части требуемой суммы правоохранительные органы задержали похитителей.

Местные жители признаны виновными по п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Городской суд назначил фигурантам дела наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.