Трое мужчин в Домодедове обливали из шланга прохожих. Завязалась драка

В Домодедове по подозрению в грубом нарушении общественного порядка задержали троих мужчин в возрасте от 23 до 26 лет, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Злоумышленники, находясь во дворе дома на улице Курыжова, из поливочного шланга поливали водой проходящих людей. На данные действия отреагировали сотрудники управляющей компании, которые сделали им замечание», — сказала начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, после замечания между двумя мужчинами и работниками УК произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе нее третий злоумышленник продолжал обливать холодной водой сотрудников УК.

Петрова добавила, что в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Домодедовским горсудом трем мужчинам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.