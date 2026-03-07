сегодня в 13:32

Трое маленьких детей погибли при пожаре в Запорожской области

В Приазовском муниципальном округе в Запорожской области ночью произошла трагедия: при пожаре в частном доме в поселке Приазовское погибли три маленьких ребенка, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

По данным медиков, причиной смерти стало отравление продуктами горения. Жертвами стали двухлетний мальчик и две девочки трех и одного года.

По предварительной информации, в момент возгорания дети были в доме без присмотра взрослых.

«На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета и полиции. Причины, которые привели к трагедии, будут досконально установлены», — сообщил Балицкий.

