Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганской области

Трое малолетних детей погибли в результате возгорания в частном доме В Курганской области. При этом двум несовершеннолетним удалось спастись, сообщает пресс-служба МЧС России.

Трагедия произошла в Шадринске. Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым из дома. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание на площади 100 кв. м.

На месте происшествия спасатели обнаружили тела 3 мальчиков: 4-летних близнецов и 3-летнего ребенка. К ликвидации возгорания привлечены 37 сотрудников МЧС и 15 единиц спецтехники.

Выяснилось, что в момент возгорания многодетный отец находился на работе, а мать отлучилась в магазин. Их семилетней сестре удалось вынести из пожара своего 4-месячного брата, однако остальных спасти не успела.