Трижды судимый участник СВО из ревности зарезал многодетную мать и ее сожителя

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Судимый боец СВО из ревности убил мать троих детей и ее сожителя в Екатеринбурге

В Екатеринбурге трижды судимый мужчина приревновал бывшую подругу к сожителю, из-за чего зарезал их, сообщают «Осторожно, новости» . По словам дочери погибшей, предполагаемый убийца недавно приехал из зоны спецоперации на Украине.

Тела 42-летней женщины и ее возлюбленного нашли утром 21 ноября. На трупах были ножевые ранения.

По подозрению в причастности к преступлению задержали бывшего партнера убитой, 44-летнего мужчину. Подозреваемого поймали, когда он пытался покинуть Екатеринбург.

Дочь погибшей рассказала, что ее мать несколько месяцев встречалась с задержанным. Ранее он был трижды судим кражи и успел принять участие в СВО.

Девушка добавила, что бывший ее матери пришел к ним домой, приревновал экс-пассию к другому мужчине и зарезал обоих.

По словам дочери, ее мать была безработной и нередко употребляла спиртное. У погибшей осталось трое детей.