Трижды судимый участник СВО из ревности зарезал многодетную мать и ее сожителя
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В Екатеринбурге трижды судимый мужчина приревновал бывшую подругу к сожителю, из-за чего зарезал их, сообщают «Осторожно, новости». По словам дочери погибшей, предполагаемый убийца недавно приехал из зоны спецоперации на Украине.
Тела 42-летней женщины и ее возлюбленного нашли утром 21 ноября. На трупах были ножевые ранения.
По подозрению в причастности к преступлению задержали бывшего партнера убитой, 44-летнего мужчину. Подозреваемого поймали, когда он пытался покинуть Екатеринбург.
Дочь погибшей рассказала, что ее мать несколько месяцев встречалась с задержанным. Ранее он был трижды судим кражи и успел принять участие в СВО.
Девушка добавила, что бывший ее матери пришел к ним домой, приревновал экс-пассию к другому мужчине и зарезал обоих.
По словам дочери, ее мать была безработной и нередко употребляла спиртное. У погибшей осталось трое детей.