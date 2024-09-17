Три трупа: в Красноярске начались задержания по делу о смертельных капельницах

Волк: в Красноярском крае 9 человек задержали по делу о смертях от капельниц

В Красноярском крае правоохранители задержали девять человек, которые, по версии следствия, причастны к делу о смертях людей из-за медицинских капельниц. Предварительно, все задержанные подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает «Царьград» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Правоохранители считают, что с начала 2023 года фигуранты за деньги предоставляли услуги наркоманам и алкоголикам. Злоумышленники также «накачивали» своих жертв сильнодействующими и психотропными препаратами, отмечает издание.

«В результате три человека скончались», — написала Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемые были задержаны в разных областных городах — Железногорске, Сосновоборске, Канске и Красноярске. Во время обысков у фигурантов изъяли документы, лекарства, деньги и бланки рецептов на лекарства.

Точное число потерпевших устанавливается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.