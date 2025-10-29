Три обезьяны, потенциально опасные для людей, сбежали при ДТП в США

В американском штате Миссисипи произошел инцидент с побегом трех обезьян, которые могут представлять опасность для людей, сообщает РБК .

Как сообщил шериф округа Джаспер Рэнди Джонсон в соцсетях, животные сбежали во время ДТП из грузовика, перевозившего их из Тулейнского университета.

По словам водителя транспортного средства, сбежавшие приматы проявляют агрессию по отношению к людям и требуют специального защитного снаряжения для обращения с ними. Власти изначально предупредили, что обезьяны могут быть переносчиками герпеса, гепатита С или COVID-19, однако позднее представители университета опровергли эту информацию, заявив, что животные принадлежат другой организации и не являются инфекционными.

Местные правоохранительные органы проводят поисковую операцию для поимки сбежавших приматов и рекомендуют жителям соблюдать осторожность.