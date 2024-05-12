Три человека ранены в результате ракетного удара из сектора Газа по Ашкелону
В результате ракетной атаки из сектора Газа по Ашкелону ранены три человека
В результате ракетной атаки из сектора Газа по Ашкелону в Израиле ранены три человека, они госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Times of Israel.
«Ракета, запущенная из Газы, попала по дому в городе», — пишет издание.
По данным издания, состояние пострадавших оценивается как «хорошее», они находятся на лечении в местной больнице.
Ранее в городе работала сирена воздушной тревоги.