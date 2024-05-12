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Три человека ранены в результате ракетного удара из сектора Газа по Ашкелону

В результате ракетной атаки из сектора Газа по Ашкелону ранены три человека
Происшествия

В результате ракетной атаки из сектора Газа по Ашкелону в Израиле ранены три человека, они госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Times of Israel.

«Ракета, запущенная из Газы, попала по дому в городе», — пишет издание.

По данным издания, состояние пострадавших оценивается как «хорошее», они находятся на лечении в местной больнице.

Ранее в городе работала сирена воздушной тревоги.