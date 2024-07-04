Три человека пострадали при взрыве радиатора машины в Подмосковье

Три человека пострадали в результате взрыва радиатора автомобиля, перегревшегося на жаре в Московской области. Семья направлялась в роддом, сообщает «Московский комсомолец» .

Трагедия случилась в Люберцах. Мужчина в сопровождении супруги и родственницы ехал из своего дома в Орехово-Зуеве в родильный дом в Люберцах, где находилась его новорожденная дочь. Когда машина проезжала по Котельнической улице, раздался звук взрыва, после чего начался пожар.

Мужчина получил ожоги конечностей 10-19% поверхности тела, он попал в больницу. Его супруга и родственница пережили сильнейший шок.

Машина была куплена три месяца назад. Водитель предположил, что бывшие владельцы могли что-то сделать с радиатором.