Три человека пострадали при взрыве радиатора машины в Подмосковье
Легковой автомобиль взорвался на дороге в Подмосковье из-за сильной жары
Три человека пострадали в результате взрыва радиатора автомобиля, перегревшегося на жаре в Московской области. Семья направлялась в роддом, сообщает «Московский комсомолец».
Трагедия случилась в Люберцах. Мужчина в сопровождении супруги и родственницы ехал из своего дома в Орехово-Зуеве в родильный дом в Люберцах, где находилась его новорожденная дочь. Когда машина проезжала по Котельнической улице, раздался звук взрыва, после чего начался пожар.
Мужчина получил ожоги конечностей 10-19% поверхности тела, он попал в больницу. Его супруга и родственница пережили сильнейший шок.
Машина была куплена три месяца назад. Водитель предположил, что бывшие владельцы могли что-то сделать с радиатором.