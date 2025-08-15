Три человека пострадали при взрыве на химзаводе в Чехии Происшествия сегодня в 21:51

В чешском городе Пардубице 15 августа около 15:00 по местному времени произошла техническая авария на химическом предприятии Synthesia. В здании, где проводились капитальные ремонтные работы, прогремел взрыв. В итоге три человека пострадали, пишет ТАСС со ссылкой ČTK.

По информации от руководства завода, в результате взрыва пострадали три человека. Предприятие заверяет, что вредные вещества не распространились за пределы территории, а материальные повреждения оцениваются как минимальные. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.