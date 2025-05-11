Три человека пострадали при обстреле ВСУ Рыльска

Три человека пострадали при обстреле ВСУ города Рыльск в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Двое мужчин получили серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. Пострадавших доставили в местную больницу.

Отмечается, что произошло 2 разрыва снаряда. В результате получили повреждения гостиница и автомойка, супермаркет, 2 гаража и 2 частных дома. Кроме того, ударом задело 3 машины.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по гостинице и автомойке в городе Рыльск Курской области, предположительно, с использованием систем HIMARS. Вблизи разрушенных объектов расположены мост через реку Сейм и школа.