Три человека чуть не сгорели заживо во вспыхнувшем трамвае в Орске

сегодня в 10:25

Трамвай с пассажирами вспыхнул в Орске

Трамвай загорелся на проспекте Мира в Орске в Оренбургской области. В транспортном средстве в момент инцидента были люди, сообщает « 112 ».

В трамвае находились кондуктор и два пассажира. Они вовремя вышли из трамвая, благодаря чему не получили травм.

Возгорание было потушено. Затем транспортное средство эвакуировали с помощью трактора.

На опубликованном видео трамвай стоял посередине улицы и горел. От него шел черный дым. Транспортное средство полностью выгорело внутри.

