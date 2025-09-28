Три человека чуть не сгорели заживо во вспыхнувшем трамвае в Орске
Трамвай с пассажирами вспыхнул в Орске
Фото - © скриншот/Telegram-канал 112
Трамвай загорелся на проспекте Мира в Орске в Оренбургской области. В транспортном средстве в момент инцидента были люди, сообщает «112».
В трамвае находились кондуктор и два пассажира. Они вовремя вышли из трамвая, благодаря чему не получили травм.
Возгорание было потушено. Затем транспортное средство эвакуировали с помощью трактора.
На опубликованном видео трамвай стоял посередине улицы и горел. От него шел черный дым. Транспортное средство полностью выгорело внутри.
