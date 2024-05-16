Три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в акватории Черного моря
Еще три безэкипажных катера ВСУ уничтожены в акватории Черного моря
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Три безэкипажного катера ВСУ были уничтожены в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Катера были уничтожены с помощью штатного вооружения морской авиации ВМФ.
Безэкипажные катера были обнаружены в акватории Черного моря в районе 19:30 по Москве.
Они следовали в направлении Крымского полуострова.
Всего за текущий день ВС РФ были уничтожены 15 безэкипажных катеров ВМС Украины.