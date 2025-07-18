Три автомобиля столкнулись в Пресненском районе Москвы, образовалась пробка

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Пробка длиной 1,5 км собралась на улице 1905 года в Москве из-за тройного ДТП

Авария с участием 3 автомобилей случилась около дома № 4 по улице 1905 года в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП организована работа городских оперативных служб.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Все обстоятельства массового столкновения выясняется.

Сейчас движение транспорта на участке, где случилось ДТП организовано по встречке. Собралась 1,5-километровая пробка в сторону Ходынской улицы.

Водителей просят выбирать пути объезда.