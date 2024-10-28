Тренировочный самолет Hawk T1 подал сигнал бедствия и пропал над Британией

Тренировочный самолет Hawk T1, который украинские пилоты используют для тренировок как альтернативу F-16, подал сигнал бедствия. Затем воздушное судно пропало в небе над Великобританией, сообщает Mash .

После подачи сигнала бедствия самолет сделал петлю в воздухе и исчез с радаров. На данный момент связи с экипажем нет.

По предварительной информации, Hawk T1 разбился недалеко от города Норидж в графстве Норфолк. Вертолет со спасателями уже вылетел к месту происшествия.

Ранее ВВС Германии сопроводили российский разведывательный самолет Ил-20 в Балтийском море. Истребители Eurofighter из Латвии подняли в воздух для идентификации самолета без плана полета и сигнала транспондера.