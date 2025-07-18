«Тренер-вампир»: в Тайване студентки сдавали кровь по 14 дней подряд для зачета

На Тайване тренера женской футбольной команды при университете прозвали «тренером-вампиром», потому что она заставляла студенток сдавать кровь для получения зачета, сообщает Сноб со ссылкой на South China Morning Post.

Правда вскрылась благодаря публичному выступлению одной из учащихся, студентки Национального тайваньского педагогического университета по фамилии Цзянь. Она рассказала о том, что 61-летняя Чжоу Тайин заставляла студентов чрезмерно донорствовать под угрозой отчисления.

На данный момент неизвестно, сколько именно сдавали крови учащиеся, однако Цзянь за время обучения сдала около 200 пробирок. Как отметила девушка, ей приходилось сдавать кровь по 14 дней подряд и даже иногда по несколько раз в сутки. Более того, взятием крови занимались неподготовленные люди, которые вряд ли были медиками, а процедура, как говорили, была необходима для «научных экспериментов на территории кампуса».

«Это действительно было ценой крови и пота. Я кипела от ярости! На восьмой день взятия крови подряд они с трудом могли найти вену на обеих руках», — заявила Цзянь.

После выступления студентки другие учащиеся подтвердили ее слова, добавив, что боялись рассказывать об этом родителям. Университет среагировал на ситуацию и отстранил тренера от административной и тренерской работы. Пока останется неизвестным, какую выгоду имела с женщина со сбора крови.