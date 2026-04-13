Трейдеров Мосбиржи задержали за манипуляцию рынком ценных бумаг

Сотрудники правоохранительных органов задержали трейдеров Московской биржи. Они занимались манипуляциями на рынке акций и нелегально применяли инсайдерскую информацию, сообщает « 112 ».

Задержанные проворачивали махинации с акциями и другими ценными бумагами 19 известных отечественных компаний. Они применяли стратегию Pump&Dump — влияли на стоимость актива с помощью агрессивных покупок.

Затем трейдеры проводили обратные операции. Цена активов была создана искусственно.

Также выяснилось, что подозреваемые якобы вели три известных финансовых Telegram-канала. Туда задержанные выкладывали «инсайды» о том, что тот или иной актив может принести прибыль, а затем избавлялись от него.

Участники группы смогли получить прибыль в особо крупном размере. Расследуется уголовное дело. При этом 13 апреля во всех трех Telegram-каналах выходили публикации.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.