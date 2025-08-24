сегодня в 12:03

Трехлетняя девочка с 15-сантиметровым ножом в голове пришла в больницу в Китае

В одной из больниц провинции Юньнань врачи провели успешную операцию по извлечению 15-сантиметрового ножа из головы трехлетней девочки. Удивительно, но ребенок самостоятельно вошел в медицинское учреждение, несмотря на серьезную травму, пишет РЕН ТВ со ссылкой на South China Morning Post.

На опубликованных кадрах видно, как испуганная мать за руку вела маленькую дочку в медучреждение. Ребенок при этом самостоятельно шел, не показывая никаких эмоций на лице.

Необычный случай произошел во время домашних хлопот. Мать меняла постельное белье, и при взмахе простыней лежавший поблизости нож случайно вонзился в голову малышки над правым ухом.

После неудачной попытки самостоятельно извлечь острый предмет женщина немедленно доставила дочь в больницу. По оценкам медиков, девочка находится в стабильном состоянии.

По их словам, трагедии удалось избежать благодаря мягкости детского черепа, который не позволил ножу нанести смертельные повреждения.