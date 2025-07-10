Трехлетний малыш проломил череп при падении с бортика петербургского фонтана

В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик попал в реанимацию после падения с бортика фонтана. Малыш проломил череп, полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщает Бриф24 со ссылкой на источник в силовых структурах.

Происшествие случилось поздним вечером 9 июля на Московской площади. Мать пострадавшего рассказала, что мальчик поскользнулся и упал с борта фонтанного комплекса. В итоге несовершеннолетний ударился головой о твердую поверхность и получил увечья.

Пострадавшего мальчика госпитализировали с переломами костей черепа, кровоизлиянием, ушибом мозга и открытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое.

Полиция и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту травмирования трехлетнего ребенка.