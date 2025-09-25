сегодня в 15:41

Трех женщин жестоко убили в «доме ужасов» на стриме в TikTok в Аргентине

Над тремя женщинами жестоко издевались на стриме в прямом эфире в TikTok. Трагедия случилась в «доме ужасов» в аргентинском Буэнос-Айресе, сообщает РЕН ТВ .

15-летнюю Лару Гутьеррес, 21-летнюю Морену Верди и 20-летнюю Бренду дель Кастильо обвинили в воровстве кокаина у одного из наркокартелей.

Девушек заманили в «дом ужасов» на окраине Буэнос-Айреса. Там члены картеля пытали их, изнасиловали, после чего убили.

Аргентинские правоохранители допускают, что преступление заказал руководитель картеля. Он дал задачу убить девушек, чтобы предупредить остальных людей о недопустимости воровства.

Отмечается, что издевательства над девушками транслировались на стриме в TikTok. За ними следили 45 человек.

Трупы девушек обнаружили через пять суток. Автомобиль, на котором они прибыли в «дом ужасов», обнаружили сожженным в 100 метрах от места гибели.

Четырех подозреваемых в совершении преступления уже арестовали. Расследование все еще идет.

