Трех женщин жестоко убили в «доме ужасов» на стриме в TikTok в Аргентине
Над тремя женщинами жестоко издевались на стриме в прямом эфире в TikTok. Трагедия случилась в «доме ужасов» в аргентинском Буэнос-Айресе, сообщает РЕН ТВ.
15-летнюю Лару Гутьеррес, 21-летнюю Морену Верди и 20-летнюю Бренду дель Кастильо обвинили в воровстве кокаина у одного из наркокартелей.
Девушек заманили в «дом ужасов» на окраине Буэнос-Айреса. Там члены картеля пытали их, изнасиловали, после чего убили.
Аргентинские правоохранители допускают, что преступление заказал руководитель картеля. Он дал задачу убить девушек, чтобы предупредить остальных людей о недопустимости воровства.
Отмечается, что издевательства над девушками транслировались на стриме в TikTok. За ними следили 45 человек.
Трупы девушек обнаружили через пять суток. Автомобиль, на котором они прибыли в «дом ужасов», обнаружили сожженным в 100 метрах от места гибели.
Четырех подозреваемых в совершении преступления уже арестовали. Расследование все еще идет.
