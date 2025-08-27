сегодня в 16:19

Трамвай на Урале сошел с рельсов, потому что рабочие заасфальтировали пути

Ночью в Екатеринбурге дорожники случайно заасфальтировали трамвайные пути, из-за чего ехавший по ним утром трамвай сошел с рельсов. Для водителя уложенный асфальт стал неприятной неожиданностью, сообщает ТАСС .

На участке в Орджоникидзевском районе шел ремонт дороги. Однако рабочие случайно заасфальтировали не только дорожное полотно, но и рельсы.

Утром на линию выехал трамвай. Водитель не знал о произошедшем. Наехав на асфальт, трамвай сошел с рельсов. Это произошло на перекрестке Победы и проспекта Космонавтов.

Сейчас асфальт с путей убрали. Информации о пострадавших нет.

