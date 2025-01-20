Трамвай на скорости снес двух человек на пешеходном переходе в Челябинске

Неуправляемый трамвай вылетел на пешеходный переход и снес двух человек в Челябинске. В числе пострадавших несовершеннолетний, сообщает «112» .

ДТП произошло около 13:00. Трамвай, который следовал по маршруту № 22, не остановился перед пешеходным переходом и влетел в него на скорости. В этот момент по данному участку шли люди.

Всего пострадавших двое. Трамвай сбил 14-летнего велосипедиста, у парня перелом ноги и ушибы. Его доставили в больницу. Второй пострадавший, попавший под трамвай, не получил серьезных травм.

По предварительным данным, одной из причин ДТП стало то, что у трамвая возникли технические проблемы. Прокуратура проводит проверку.

Ранее женщина попала под колеса трамвая на северо-востоке Москвы. Она погибла.