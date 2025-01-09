Трамп-младший связал помощь Украине с лесными пожарами в Калифорнии

Дональд Трамп-младший заявил, что отправка пожарного оборудования на Украину стала причиной усиления лесных пожаров в Калифорнии. Четыре масштабных пожара уже привели к гибели пяти человек, охватив территории Лос-Анджелеса и Алтадены, а общий ущерб превысил 50 миллиардов долларов, сообщает «Царьград» .

Сын избранного президента США Дональда Трампа высказал свою позицию в социальной сети X, связав калифорнийские пожары с передачей техники для тушения огня на Украину.

«О, глядите, конечно же пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих припасов Украине», — отметил он.

В настоящее время в Калифорнии бушуют четыре крупных пожара, унесшие жизни пяти человек и оставившие множество пострадавших. В среду пожарные службы сообщили о возгорании в округе Лос-Анджелес в районе с населением примерно 27 тысяч человек. Пожар, усиленный ветром, изначально охватил более трех квадратных километров, но из-за сильных порывов быстро распространился.

Наиболее серьезные разрушения наблюдаются в районе Пасифик-Палисейдс, где огонь уничтожил около тысячи зданий, а площадь возгорания превысила 2 тыс. гектаров. Власти эвакуировали десятки тысяч жителей, однако попытки взять ситуацию под контроль пока не принесли результатов. По предварительным оценкам, ущерб от пожаров в ЛА превысил 50 миллиардов долларов.

Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена, угрожая 13 тысячам строений. Администрация Белого дома заявила, что оценка ущерба продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие регионы и формы поддержки.