Тракторист переехал 13-летнего подростка и сбросил тело в реку в Подмосковье

В Дмитровском городском округе задержали 35-летнего тракториста, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности ребенку, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Согласно данным следствия, 28 мая вблизи деревни Нижнево мужчина за рулем трактора с культиватором переехал 13-летнего подростка. От полученных травм ребенок скончался на месте. Подозреваемый, пытаясь скрыть преступление, сбросил тело в реку, где его позднее обнаружили рыбаки.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты расследования уголовного дела. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.