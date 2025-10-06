Трактор влетел в самосвал и перевернулся в Новой Москве, есть пострадавший

сегодня в 15:04

Самосвал и трактор столкнулись на Калужском шоссе в Москве

На Калужском шоссе произошла авария: столкнулись самосвал и трактор. Инцидент случился в районе Краснопахорское в Новой Москве, сообщает агентство «Москва» .

Предварительно известно, что авария произошла 6 октября. В результате столкновения с самосвалом трактор перевернулся.

В итоге один человек получил травмы. Движение в сторону центра города затруднено, из трех полос доступна только одна.

Что стало причиной аварии, неизвестно. О состоянии второго водителя ничего не сообщается. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные специалисты.

