Трактор влетел в самосвал и перевернулся в Новой Москве, есть пострадавший
Самосвал и трактор столкнулись на Калужском шоссе в Москве
Фото - © скриншот
На Калужском шоссе произошла авария: столкнулись самосвал и трактор. Инцидент случился в районе Краснопахорское в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».
Предварительно известно, что авария произошла 6 октября. В результате столкновения с самосвалом трактор перевернулся.
В итоге один человек получил травмы. Движение в сторону центра города затруднено, из трех полос доступна только одна.
Что стало причиной аварии, неизвестно. О состоянии второго водителя ничего не сообщается. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные специалисты.
