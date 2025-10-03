Трагическая случайность: машина переехала упавшую на дорогу женщину в Москве

сегодня в 15:08

Автомобиль насмерть сбил упавшую на дорогу женщину в Москве

Водитель автомобиля Kia сбил женщину на улице Преображенский вал, рядом с домом №26 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Женщина стояла на остановке посередине дороги. Через какое-то время утратила равновесие и упала на проезжую часть.

Автомобиль Kia наехал на женщину. Она получила сильные травмы и погибла.

На месте ДТП находятся сотрудники ГАИ. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

