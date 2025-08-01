Товар, из которого малыш наелся стеклянной пыли, был в отделе «Сад» Fix Price

По онлайн-видеокамерам в магазинах, где мог быть куплен товар, из-за которого ребенок наелся стеклянной пыли, отклонений от стандартов выкладки не выявлено. Эта вещь была выложена в отделе «Сад-огород», сообщает пресс-служба Fix Price.

Ранее в Улан-Удэ мама купила полуторагодовалому сыну, как она считала, игрушку-вертушку в Fix Price. Играя, мальчик прокусил ее, и его рот покрылся черным налетом, оказавшимся стеклянной пылью.

Как отметили в пресс-службе Fix Price, собственных магазинов сети в Бурятии нет, работают только франчайзи. Всего открыт 31 магазин. Но адреса, где купили товар, в сети не знают, поэтому были опрошены все магазины.

Опрос показал, что обращений покупателей с претензиями по указанному товару не было. Кроме того, пострадавшие не писали претензий и через форму обратной связи или не сообщали об инциденте иным способом.

По онлайн-видеокамерам, которые установлены в магазинах, отклонений от стандартов выкладки не выявлено.