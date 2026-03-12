Торговый корабль вспыхнул у берегов ОАЭ после атаки

сегодня в 08:30

UKMTO: неизвестный боеприпас поджег контейнеровоз рядом с берегами ОАЭ

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рассказало о том, что неизвестный боеприпас атаковал контейнеровоз в почти 60 километрах от побережья Объединенных Арабских Эмиратов. После удара на корабле произошел пожар.

Столкновение произошло в 35 морских милях к северу от Джабаль-Али в Объединенных Арабских Эмиратах. Полностью оценить размер ущерба сложно из-за темноты.

Экипаж корабля пребывает в безопасности. Воздействия на природу зафиксировано не было. Экипажам кораблей порекомендовали проявлять осторожность во время прохождения маршрута.

На Ближнем Востоке идут боевые действия после того, как США и Израиль атаковали Иран. Тот в ответ запретил движение кораблей через Ормузский пролив.

