Топор вошел в голову: пенсионер зарубил ленивого сына-алкоголика под Калугой

В Калужской области в отношении 75-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ночью 16 июня пожилой мужчина ударил спящего сына топором, от полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Пенсионер задержан. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

По информации Baza, у отца с сыном давно назревал конфликт, так как мужчина нигде не работал и любил пить алкоголь. Перед смертью он оскорбил отца и лег в постель. В итоге пенсионер взял топор, подкрался к сыну и несколько раз ударил отпрыска по голове.

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