Тонувшего мужчину спасли на Москве-реке возле Крымской набережной
В центре столицы спасли мужчину, тонущего в Москве-реке
Спасатели вытащили из воды мужчину в районе Крымской набережной в центре столицы. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
В субботу днем на пульт поисково-спасательной службы на водных объектах поступило сообщение о плавающем на судовом ходу Москвы-реки человеке. В 70 метрах от берега в районе Крымской набережной спасатели достали из воды мужчину в одежде.
Пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь. Затем мужчину госпитализировали в одну из столичных больниц.
В ведомстве добавили, что правоохранительные органы выяснят все обстоятельства случившегося.