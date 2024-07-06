Тонувшего мужчину спасли на Москве-реке возле Крымской набережной

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В центре столицы спасли мужчину, тонущего в Москве-реке

Спасатели вытащили из воды мужчину в районе Крымской набережной в центре столицы. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В субботу днем на пульт поисково-спасательной службы на водных объектах поступило сообщение о плавающем на судовом ходу Москвы-реки человеке. В 70 метрах от берега в районе Крымской набережной спасатели достали из воды мужчину в одежде.

Пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь. Затем мужчину госпитализировали в одну из столичных больниц.

В ведомстве добавили, что правоохранительные органы выяснят все обстоятельства случившегося.