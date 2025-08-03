Тонущий катер едва не убил девушку на вейксерфе в Санкт-Петербурге

Жительница Петербурга вместе с друзьями каталась на вейксерфе, когда едва не погибла из-за того, что катер начал тонуть и придавил ее. Самостоятельно девушка не могла выбраться из ловушки, ее спас муж отдыхающей с ней подруги, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что компания друзей каталась на вейксерфе в момент, когда катер начал тонуть. Все отдыхающие, кроме одной девушки, успели спрыгнуть с катера в воду. Петербурженка, оставшаяся на катере, оказалась в ловушке — катер начал придавливать ее козырьком, мешая освободиться из участка реки с сильным течением.

Тонущую девушку заметил муж ее подруги и бросился на помощь. Мужчина помог знакомой выбраться из-под козырька.

«Если бы он меня не вытащил, я бы осталась там. Я бы не выплыла», — рассказала девушка уже на берегу.

По словам потерпевшей, после случившегося ее сильно трясло, но помощь медиков не понадобилась. При этом компания, которая сдала в аренду утонувший катер, даже не поинтересовалась ее самочувствием. Что стало причиной крушения катера, пока неизвестно.

Вейксерф — это водный вид спорта, являющийся имитацией классического серфинга. Человек катается по волнам на доске, закрепленной за катер-буксировщик.