Толпу школьников убило взрывом полицейского авто в Афганистане

В Афганистане взорвался полицейский автомобиль. В результате ЧП шесть школьников погибли, еще пять человек получили травмы, сообщает «МИР 24» .

ЧП случилось в 12:30 по местному времени в деревне Шимал, расположенной в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По имеющимся данным, учащиеся медресе (мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение второй ступени) вместе с их учителями направлялись в район Дара-Нур, когда взорвалась машина правоохранителей.

Четыре ребенка погибли на месте происшествия, еще двое скончались по пути в больницу. Четверо взрослых и один несовершеннолетний получили травмы.

Издание отмечает, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Причины взрыва также остаются неясными.