Тюрк: в 2024 году при исполнении обязанностей погибли более 60 журналистов

Накануне Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что с начала года при исполнении обязанности погибли более 60 журналистов, пишет РЕН ТВ .

По данным ООН, больше всего преступлений с начала года зафиксировано в отношении представителей СМИ Палестины. Год назад при выполнении профессиональных обязанностей погиб 71 журналист и работник средств массовой информации, а в тюрьму в 2023 году попали более 300 человек.

«Правительства должны делать больше для предотвращения атак, защиты журналистов и преследования виновных», — сказал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ежегодно отмечается 2 ноября. Памятный день учредили в 2013 году.