Тюменский гендиректор строительной компании скончался в результате ДТП

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Генеральный директор ООО «Тюменская строительная компания» Михаил Родин разбился в аварии, сообщается на сайте союза строителей Тюменской области.

Предприниматель и общественный деятель скончался в результате травм, полученных в ДТП. Подробности аварии не приводятся. Родин умер на 74-м году жизни.

«Тюменскую строительную компанию» предприниматель возглавлял с 1992 года. Он также был удостоен почетного звания «Почетный строитель Тюменской области».

Прощанием с Михаилом Родиным состоится 23 августа.