«Тимон и Пумба Амазонки»: в Бразилии анаконда прокатилась на спине у каймана

Анаконда прокатилась на спине у каймана в Бразилии

В Бразилии рыбаки заметили анаконду, которая прокатилась на голове крупного очкового каймана, сообщает издание What’s the Jam .

Инцидент произошел в болотистой местности Пантанал в штате Мату-Гросу. На опубликованных кадрах видно, как мимо лодки с рыбаками проплывает кайман, на спине которого находится крупная анаконда.

В статье отметили, что в бразильском национальном парке анаконды и кайманы являются соперниками, но рыбакам посчастливилось запечатлеть редкий случай их мирного сосуществования.

Бразильские пользователи в соцсетях назвали анаконду и каймана «Тимоном и Пумбой Амазонки», а также шутили, что крупная неядовитая змея «перебрала алкоголя» и вызвала «каймановое такси».

Ранее стало известно, что в Бразилии мужчина подвергся нападению ядовитой королевской кобры. Змея укусила его за половой орган, сильно вцепившись в кожу через брюки.