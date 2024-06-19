Тихокеанские снайперы поддержали штурмовиков в ДНР

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Снайперы Тихоокеанского флота под Донецком не дали ВСУ поменять подразделения

Снайперы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота прикрывают работу штурмовиков в районе села Урожайное в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали несколько попыток ротаций подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты уничтожали противника на сверхдальних дистанциях в несколько километров ночью, используя маскирующие тепловизионные накидки.

Снайперы поддерживают наступление штурмовых бригад российской армии у села Урожайное.