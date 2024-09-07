The Times: массовое захоронение новорожденных нашли в Великобритании

Кроме данного захоронения, местные силовики нашли еще три таких могилы, пишет The Times.

О таких местах в стране стало известно благодаря женщине, которая 53 года назад родила близнецов, но дети умерли сразу после рождения. Все это время британка пыталась найти место их захоронения.

Этим делом заинтересовалась полиция. После этого силовики начали обнаруживать детские некрополи.

Причиной появления захоронений новорожденных стал тот факт, что в конце 1980-х годов мертворожденных детей в Британии часто хоронили в общих могилах. Сейчас подобные места нашли в Девоне, Ланкашире, Хаддерсфилде и Мидлсбро.