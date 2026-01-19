сегодня в 16:09

The Sun: взрыв прогремел в офисе разработчика GTA 6 в Шотландии

В шотландском офисе студии Rockstar North, которая занимается разработкой GTA 6, сообщили о взрыве. Здание было оцеплено, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Sun.

Тревожный звонок из офиса поступил около 5 часов утра. Экстренные службы немедленно прибыли к зданию. Очевидцы видели на месте три пожарные машины.

Специалисты устраняли последствия взрыва. Предварительно, он прогремел в котельной.

Rockstar пока что не прокомментировала инцидент. Компания не уточнила, действительно ли произошел взрыв и есть ли пострадавшие.

Недавно в офисе был скандал из-за трудоустройства.

Компания Rockstar является разработчиком популярной серии игр GTA. На очереди уже шестая часть, которая должна выйти 19 ноября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.