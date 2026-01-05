ТЭЦ в Чернигове повреждена после ночных взрывов
В украинском Чернигове после ночных взрывов была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), сообщает телеканал «Звезда»со ссылкой на местные паблики.
Также взрывы слышны и в Киевской области. Там полностью остался без света город Славутич.
Прошлой ночью ракетную опасность объявили на всей территории Украины. Утром сирены предупреждают жителей об опасности в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Ранее взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины. Но воздушная тревога не была объявлена.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.