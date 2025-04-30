«Терся об меня»: пассажир маршрутки в Волгограде домогался до 17-летней девушки

В Волгограде 17-летняя студентка рассказала, что взрослый мужчина домогался до нее в маршрутке. В этот момент другие пассажиры делали вид, что ничего не замечают, сообщает « Волгоград онлайн ».

Девушка ехала на переполненном автобусе. Она почувствовала, что кто-то об нее «трется», но не сразу осознала происходящее.

Мужчина держал руку рядом с ягодицами студентки. Он, по мнению несовершеннолетней, хотел «пролезть под трусы и потрогать ее там».

Ранее в Чувашии 61-летний учитель домогался до двух своих учениц. На него завели уголовное дело.