«Терся об меня»: пассажир маршрутки в Волгограде домогался до 17-летней девушки
В Волгограде 17-летняя девушка заявила о домогательствах пассажира маршрутки
В Волгограде 17-летняя студентка рассказала, что взрослый мужчина домогался до нее в маршрутке. В этот момент другие пассажиры делали вид, что ничего не замечают, сообщает «Волгоград онлайн».
Девушка ехала на переполненном автобусе. Она почувствовала, что кто-то об нее «трется», но не сразу осознала происходящее.
Мужчина держал руку рядом с ягодицами студентки. Он, по мнению несовершеннолетней, хотел «пролезть под трусы и потрогать ее там».
Ранее в Чувашии 61-летний учитель домогался до двух своих учениц. На него завели уголовное дело.