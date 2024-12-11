сегодня в 12:33

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале утверждает, что террористы «Исламского Государства»* (ИГ*) могли устроить массовую казнь военнослужащих правительственных войск Сирии. Завялено, что казнь произошла к северо-востоку от Пальмиры, в районе населенного пункта Эс-Сухне. Погибли, по информации военкора, свыше полусотни сирийских солдат.

«Сообщается, что более 50 сирийских военнослужащих были казнены боевиками запрещенного в России „Исламского Государства“*», — написал Котенок.

По его словам, казненных армейцев правительственных сил пленили 7 декабря, когда регулярная армия отступала к столичному Дамаску под натиском вооруженной оппозиции.

Официально эта информация пока не подтверждалась.

* Организация, признанная террористической и запрещенная в России.