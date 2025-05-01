Террорист из «Крокуса» признался, что специально сбил ребенка на переходе

Террорист Далержон Мирзоев*, который участвовал в расстреле посетителей концерта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, признался, что специалистов сбил ребенка на переходе, когда скрывался на авто после теракта, сообщает Mash .

«Планировал убить всю семью, чтобы жертв было больше», — уточнил Мирзоев*.

Жертвой террориста на дороге стал 8-летний мальчик. Он вместе с мамой, отцом и сестрой возвращался домой. Семья переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. После удара ребенка отбросило от машины на несколько метров. Медики диагностировали у юного пациента закрытые переломы бедра и ключицы, сотрясение мозга, ЧМТ и ушиб легких.

Как рассказал адвокат, уголовное дело по факту данной дорожной аварии все еще не возбудили. При этом следователи не дают юристу возможности ознакомиться с материалами.

В рамках расследования дела специалисты опросили свыше 1,7 тыс. человек, 800 из них — свидетели. Арестовано 20 фигурантов — четверо исполнителей и 16 соучастников.

Теракт в зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять из автоматов по людям, а затем подожгли здание. Жертвами нападения стали более 140 человек, пострадали свыше 500.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.