Территория оцеплена, эвакуации не было: какая обстановка на месте взрыва в Балакове
Территорию оцепили на месте взрыва в Балакове Саратовской области
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Место взрыва около многоквартирного дома в Балакове Саратовской области оцеплено, там работают полицейские, сообщает SHOT.
Эвакуации жильцов из-за ЧП не было. В доме правоохранители проводят поквартирный обход.
Как рассказали местные жители, в момент взрыва из подъезда пятиэтажки выходила семья — муж, жена и ребенок. Папа с малышом вышли на улицу первыми, а мама шла следом, когда у подъезда, предварительно, сдетонировало взрывное устройство. Мужчина с ребенком не пострадали.
Женщину ранило, ее госпитализировали.