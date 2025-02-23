Территория оцеплена, эвакуации не было: какая обстановка на месте взрыва в Балакове

Место взрыва около многоквартирного дома в Балакове Саратовской области оцеплено, там работают полицейские, сообщает SHOT .

Эвакуации жильцов из-за ЧП не было. В доме правоохранители проводят поквартирный обход.

Как рассказали местные жители, в момент взрыва из подъезда пятиэтажки выходила семья — муж, жена и ребенок. Папа с малышом вышли на улицу первыми, а мама шла следом, когда у подъезда, предварительно, сдетонировало взрывное устройство. Мужчина с ребенком не пострадали.

Женщину ранило, ее госпитализировали.